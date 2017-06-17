Сантуш уверен в честности Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что он не сомневается в честности футболиста своей команды Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов.

Первый матч в Казани в рамках Кубка конфедераций пройдет 18 июня. На "Казань Арене" сыграют команды Португалии и Мексики. За несколько дней до турнира стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов.

"Я знаю Роналду с 18 лет, он играл у меня в Португалии до того, как уехал в "Манчестер Юнайтед". И я могу сказать, что он кристально чистый человек и невероятный спортсмен. Я уверен в нем на сто процентов. В команде мы договорились, что все вопросы, не связанные с футболом и турниром, оставляем на время турнира, но могу сказать, что все игроки в сборной поддерживают Роналду. Журналистам нужно лучше проверять свои источники. К этому вопросу с Роналду я больше возвращаться не буду", — сказал Сантуш журналистам.