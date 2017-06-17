Сантуш уверен в честности Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что он не сомневается в честности футболиста своей команды Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов.
Первый матч в Казани в рамках Кубка конфедераций пройдет 18 июня. На "Казань Арене" сыграют команды Португалии и Мексики. За несколько дней до турнира стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов.
"Я знаю Роналду с 18 лет, он играл у меня в Португалии до того, как уехал в "Манчестер Юнайтед". И я могу сказать, что он кристально чистый человек и невероятный спортсмен. Я уверен в нем на сто процентов. В команде мы договорились, что все вопросы, не связанные с футболом и турниром, оставляем на время турнира, но могу сказать, что все игроки в сборной поддерживают Роналду. Журналистам нужно лучше проверять свои источники. К этому вопросу с Роналду я больше возвращаться не буду", — сказал Сантуш журналистам.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.