Матч открытия Кубка конфедераций-2017 России посетил 50251 зритель

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Матч открытия Кубка конфедераций по футболу 2017 года между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге посетил 50251 зритель, об этом сообщил диктор стадиона "Санкт-Петербург", где прошла игра.

Сборная России обыграла новозеландцев в стартовом матче турнира со счетом 2:0. Встреча состоялась в субботу на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого на матчи Кубка конфедераций составляет 57268 зрителей.

"Матч посетил 50251 зритель", — сообщил диктор стадиона.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе с россиянами выступают также сборные Мексики и Португалии. В другой группе сыграют команды Германии, Австралии, Чили и Камеруна.

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