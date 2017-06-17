Смолов признан лучшим игроком матча сборных России и Новой Зеландии

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов признан лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Сборная России переиграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций со счетом 2:0 на стадионе "Санкт-Петербург". Смолов, забивший второй мяч в игре на 69-й минуте, был признан лучшим игроком встречи.

В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Встреча начнется в 18:00 мск.

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