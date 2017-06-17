Тренер португальцев не считает свою сборную фаворитом на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Португалии не фавориты, а только одни из претендентов на победу в Кубке конфедераций, заявил главный тренер команды Фернанду Сантуш.
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В воскресенье португальцы проведут первый матч Кубка конфедераций против команды Мексики. Встреча пройдет в Казани.
"Мы не фавориты. Мы только претенденты на победу, как и в других турнирах. Есть более явные фавориты, если так можно сказать. Но моя команда может выиграть в каждом матче. Это наш подход к любому турниру. Нашей стране было очень важно впервые попасть на Кубок конфедераций", — сказал Сантуш журналистам.
"Технически мексиканцы готовы хорошо, и это команда с характером. Она всегда играет с желанием. Она всегда защищает свою страну на поле. Они играют очень динамично. Мы это учтем при анализе предстоящей игры. Португалия может победить, но наш соперник очень силен", — отметил тренер.
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