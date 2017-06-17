Голкипер португальцев: скандал вокруг Роналду не повлияет на его игру на КК

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в международном аэропорту Казань. 14 июня 2017

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в международном аэропорту Казань. 14 июня 2017

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Скандальная ситуация вокруг футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду никак не повлияет на концентрацию нападающего на Кубке конфедераций 2017 года, заявил голкипер португальцев Руй Патрисиу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. По данным прессы, позднее португалец подтвердил своим партнерам по сборной, что решил покинуть мадридский клуб и "пути назад нет".

"Нет, ничего не изменится, Криштиану на 100% сконцентрирован, он является примером для нас. Это замечательный спортсмен, очень важный для всей команды. Он всегда сконцентрирован полностью и обязательно поможет сборной Португалии несмотря ни на что", — заявил Патрисиу журналистам.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Столица Татарстана примет первую игру 18 июня. В рамках группы А встретятся сборные Португалии и Мексики.