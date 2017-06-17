Голкипер португальцев: скандал вокруг Роналду не повлияет на его игру на КК

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Скандальная ситуация вокруг футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду никак не повлияет на концентрацию нападающего на Кубке конфедераций 2017 года, заявил голкипер португальцев Руй Патрисиу.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. По данным прессы, позднее португалец подтвердил своим партнерам по сборной, что решил покинуть мадридский клуб и "пути назад нет".
"Нет, ничего не изменится, Криштиану на 100% сконцентрирован, он является примером для нас. Это замечательный спортсмен, очень важный для всей команды. Он всегда сконцентрирован полностью и обязательно поможет сборной Португалии несмотря ни на что", — заявил Патрисиу журналистам.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Столица Татарстана примет первую игру 18 июня. В рамках группы А встретятся сборные Португалии и Мексики.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.