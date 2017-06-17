Нужно разделять болельщиков и "околофутбольных хулиганов", заявил глава СПЧ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следует разделять категории футбольных болельщиков, получающих удовольствие от игры, и "околофутбольных хулиганов", для которых не имеет значения, что происходит на поле, а важны лишь их собственные хулиганские выходки, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В субботу в Москве состоялось расширенное заседание президиумов координационных комитетов и руководителей рабочих групп германо-российского форума "Петербургский диалог". Один из дискуссионных столов в этот день — день начала Кубка конфедераций — был посвящён теме футбола в общественной жизни.

Федотов отметил, что футбол может объединять, воодушевлять людей, но может и разделять, и ожесточать их. Правозащитник в ходе дискуссии рассказал о своём опыте "утихомиривания околофутбольных хулиганов", когда на чемпионате Европы 2012 года в Польше возникали конфликты между польскими и российскими болельщиками.

"Нам очень важно иметь в виду, что есть футбольные болельщики, то есть люди, для которых важен футбол как игра, — они получают удовольствие от своей причастности к футболу; а есть хулиганы, которые получают удовольствие от своих хулиганских выходок, и для них не имеет значения, что происходит на поле… Мне кажется очень важным их разделять, и понимать, что это разные категории людей", — отметил Федотов.

Он вспомнил свои наблюдения в Польше, когда драки происходили во время футбольного матча — фанаты не смотрели футбол, им было интересно драться друг с другом. С болельщиками работают, прежде всего, их клубы, а вот с хулиганами должны работать правоохранительные органы, добавил глава СПЧ.

"Я бы ещё обратил внимание на то, что российский законодатель увидел, понял, почувствовал опасность, которая таится в этих околофутбольных хулиганах и дополнил наш Кодекс об административных правонарушениях таким видом наказания, которого раньше не было — это запрет на посещение спортивных мероприятий, которые проводятся профессиональными командами", — уточнил Федотов.

Он отметил, что такой запрет появился в российском законодательстве впервые, он накладывается только судом.

"И у нас уже есть довольно обширная практика применения этого вида наказания. Раньше у нас этого не было, это результат нашего сотрудничества с другими странами, в которых тоже есть проблема околофутбольных хулиганов, подчёркиваю — не ультрас, не фанов, а хулиганов", — подчеркнул правозащитник.

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