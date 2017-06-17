Россия готова к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, заявил Путин

Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россия готова к Кубку конфедераций и проведению чемпионата мира по футболу, постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я не сомневаюсь, что Россия справится. Сомнений даже никаких нет. Мы справлялись и с более сложными задачами", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов перед началом матча Россия-Новая Зеландия, открывающего Кубок Конфедерации.

"Перед нами, с точки зрения организации, стоит задача обеспечить очень открытое, ясное и доброжелательное отношение ко всем, кто приедет в Россию, создать для всех любителей футбола во всем мире достойный праздник. Уверен, что у нас это получится", — подчеркнул глава государства.