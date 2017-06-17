В Белграде к старту Кубка конфедераций открыли клуб российских болельщиков

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Клуб российских болельщиков открыт в субботу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в связи с началом игр футбольного Кубка конфедераций, передает корреспондент РИА Новости.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии проходит в субботу в Петербурге.
В "Русском доме" в центре сербской столицы к началу матча Россия — Новая Зеландия собрались представители российского посольства, российских загранорганизаций, журналисты, любители спорта из России и Сербии. В здании был установлен экран, оборудованы места для болельщиков. Мероприятие также посетил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.
РЦНК в Белграде, по словам организаторов, стал первым из представительств федерального агентства Россотрудничество в мире, где открыт подобный клуб.
"Это совместный проект Россотрудничества и оргкомитета "Россия 2018". Наше открытие приурочено к началу игр Кубка конфедераций, работать мы будем и в 2017 году, это также проходит в рамках продвижения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году", — заявил заместитель директора РЦНК Василий Галактионов.
По словам Галактионова, каждый матч с участием российской команды будет транслироваться в "Русском доме", сербские болельщики также смогут получить консультацию о поездке в РФ на чемпионат. Клуб призван стать местом общения любителей футбола Сербии и России.
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