В Петербурге началась церемония открытия Кубка конфедераций по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Церемония открытия Кубка конфедераций 2017 года началась в Санкт-Петербурге перед матчем между футбольными сборными России и Новой Зеландии.

Матч открытия Кубка конфедерации между сборными России и Новой Зеландии начнется в субботу в 18:00 мск. Церемония открытия началась за два часа до встречи.

В церемонии открытия примут участие российские исполнители Алсу и Сергей Лазарев, DJ Smash, а всего в мероприятии будут задействованы две тысячи артистов. Сюжет действа расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира. Перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, на арене прозвучит "Жар-птица" Игоря Стравинского — эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе A помимо сборных России и Новой Зеландии выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.