Путин поблагодарил ФИФА за приверженность идеалам спорта

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за приверженность идеалам спорта и помощь РФ в подготовке Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций открылся в субботу в Петербурге матчем сборных России и Новой Зеландии. Поединки турнира пройдут также в Москве, Казани и Сочи, а завершится он 2 июля.

Президент назвал Кубок конфедераций "большим футбольным праздником".

"Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна, Россия. Прежде всего позвольте высказать слова благодарности ФИФА, вам, уважаемый господин Инфантино (президент ФИФА), за приверженность к идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события, знаменательного первенства, которое станет генеральной репетицией к чемпионату мира 2018 года", — сказал Путин на открытии Кубка конфедераций.

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