Назван стартовый состав сборной России на матч с командой Новой Зеландии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на первый матч Кубка конфедераций, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог национальной команды в Twitter.
Состав @TeamRussia на матч с Новой Зеландией! #КубокКонфедераций pic.twitter.com/lwqDrGuAEi— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
В матче открытия турнира россиянам предстоит сыграть с командой Новой Зеландии. Игра начнется в 18.00 на "Санкт-Петербург Арене" в северной столице.
В стартовом составе на поле выйдут: вратарь Игорь Акинфеев (капитан команды), защитники Виктор Васин, Федор Кудряшов и Георгий Джикия, полузащитники Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Александр Головин и нападающие Дмитрий Полоз и Федор Смолов.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Африки, Мексики, Чили, Австралии и Новой Зеландии.
Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.
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