Глава ФИФА рассказал, за кого будет болеть в матче открытия КК-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в первом матче Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии, он будет болеть за команду судей.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Поединок команд России и Новой Зеландии состоится в Санкт-Петербурге в субботу и начнется в 18:00 мск.

"Наверное, я буду поддерживать команду судей, потому что это, несомненно, также команда", — сказал Инфантино, отвечая на вопрос, может ли он намекнуть, за кого будет переживать на первом матче турнира.

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