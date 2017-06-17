Путин приехал на матч Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присутствует на матче открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

Накануне о соответствующих планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Ожидается, что турнир посетят тысячи туристов, они смогут попасть в РФ без виз. Будут функционировать четыре стадиона, 12 тренировочных площадок. Обладатели билетов смогут бесплатно доехать на поездах до города, в котором будет проводиться матч.

На матче сборных России и Новой Зеландии также присутствуют президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент футбольного союза Новой Зеландии Дерик Шоу, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. За матчем также наблюдают ветераны отечественного футбола Ринат Дасаев и Александр Бородюк, капитан футбольной команды "Оренбуржье" Никита Смирнов.

Мутко ранее заявил, что российская футбольная сборная порадует болельщиков своей игрой и самоотдачей. По его словам, команда встала на путь обновления, руководит ею перспективный и растущий тренер Станислав Черчесов.

Кубок конфедераций 2017 года — восьмой подобный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Кубок был организован международной футбольной федерацией в 1997 году и теперь проводится за год до чемпионата мира. В нем участвуют победители каждого из шести континентальных первенств, действующий чемпион мира и страна-хозяйка соревнования. Россия будет играть на турнире впервые. В 2013 году первое место заняла Бразилия, которая принимала игры чемпионата мира, в этом году южноамериканская сборная, которая четырежды побеждала в соревновании, в турнире не участвует.

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