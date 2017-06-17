Глава ФИФА доволен организацией Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доволен организацией Кубка Конфедераций.

"Я очень впечатлён, у меня очень положительные впечатления — я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит. Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге, но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи", — сказал Инфантино журналистам.

"Кубок Конфедераций является хорошим тестом, хорошей возможностью посмотреть, проверить, как все пройдёт, как все организовано и быть уверенными в том, что в будущем не будет проблем. Я уверен, что и Чемпионат мира будет организован на высоком уровне. Конечно, это более масштабное мероприятие, чем кубок конфедераций, но, тем не менее, останется ещё один год для того, чтобы посмотреть, какие возникли возможные проблемы, что необходимо улучшить и сделать это", — отметил глава ФИФА.

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