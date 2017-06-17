Вратарь сборной Португалии рассказал об амбициях команды на КК-2017

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Португалии приехала на Кубок конфедераций по футболу с единственной целью – завоевать титул, сам турнир должен получиться фантастическим, заявил голкипер португальской команды Руй Патрисиу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В рамках группы А в воскресенье в Казани встретятся сборные Португалии и Мексики.

"Завтра будет фантастическая игра между двумя замечательными командами. Матч будет нелегким, как и любой другой. Но мы сделаем все возможное для победы, поэтому мы и здесь. Этот турнир будет фантастическим зрелищем, мы гордимся тем, что принимаем в нем участие. Цель одна – победить. Для этого мы и приехали, повторюсь. Мы должны быть готовы к любым вызовам, мы готовы и предельно мотивированы", — заявил Патрисиу журналистам.

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