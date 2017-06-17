Малоимущие граждане России смогут бесплатно посетить игры КК-2017

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Малоимущие граждане России — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

Кубок конфедераций стартует в субботу и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Малоимущая категория граждан РФ — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира", — сообщает пресс-служба оргкомитета.

Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы.

"Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры", — отметили в пресс-службе.

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