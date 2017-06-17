"Казань Арена" полностью готова к матчам Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. "Казань Арена" полностью готова к проведению на ней матчей Кубка конфедераций по футболу, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Первый матч Кубка конфедераций пройдет в столице Татарстана 18 июня — на "Казань Арене" сыграют сборные Португалии и Мексики.
"Стадион готов полностью. Атмосфера потрясающая. Все убедятся в этом, когда трибуны заполнятся. Казань готова к проведению Кубка конфедераций", — сказал Леонов журналистам.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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