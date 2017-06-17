ООО ХК "Динамо" не является правопреемником АНО ОХК "Динамо"

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. ООО ХК "Динамо" (Москва) юридически не является правопреемником АНО ОХК "Динамо", поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО, сообщила "Р-Спорт" руководитель пресс-службы Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Эржена Ищенко.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба "Динамо" составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации агентства "Р-Спорт", из них общий долг перед хоккеистами составляет чуть менее 728 миллионов рублей. В среду "Р-Спорт" стало известно, что "Динамо" (а именно — ООО "Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), структура общества "Динамо") допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

Капитан "бело-голубых" Алексей Терещенко в субботу назвал ситуацию в клубе "катастрофической" и сообщил, что "команду заставляют расторгать контракты со старым юрлицом и подписывать с новым без погашения долгов".

"ООО ХК "Динамо" Москва юридически не является правопреемником АНО ОХК "Динамо", поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО, — сказала Ищенко. — Вопрос правопреемства не в желании или нежелании стать правопреемником. Для правопреемства гражданским законодательством прописаны определенные процедуры".

"Более того, организационно-правовая форма АНО не предусматривает правопреемства. В случае ликвидации или банкротства АНО ее имущество направляется на благотворительные цели или поступает в доход государства", — подчеркнула собеседница агентства.

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