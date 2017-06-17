ООО ХК "Динамо" не является правопреемником АНО ОХК "Динамо"

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. ООО ХК "Динамо" (Москва) юридически не является правопреемником АНО ОХК "Динамо", поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО, сообщила "Р-Спорт" руководитель пресс-службы Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Эржена Ищенко.
Капитан "бело-голубых" Алексей Терещенко в субботу назвал ситуацию в клубе "катастрофической" и сообщил, что "команду заставляют расторгать контракты со старым юрлицом и подписывать с новым без погашения долгов".
"ООО ХК "Динамо" Москва юридически не является правопреемником АНО ОХК "Динамо", поэтому не видит юридических оснований для выплаты долгов, накопленных неэффективным управлением руководства АНО, — сказала Ищенко. — Вопрос правопреемства не в желании или нежелании стать правопреемником. Для правопреемства гражданским законодательством прописаны определенные процедуры".
"Более того, организационно-правовая форма АНО не предусматривает правопреемства. В случае ликвидации или банкротства АНО ее имущество направляется на благотворительные цели или поступает в доход государства", — подчеркнула собеседница агентства.
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