Терещенко не понимает, почему руководство "Динамо" не берет долги на себя

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Допуск московского "Динамо" к сезону КХЛ вызвал удивление; непонятно, почему новое руководство не хочет стать правопреемником, взять долги на себя, заявил капитан и нападающий "бело-голубых" Алексей Терещенко.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба "Динамо" составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации агентства "Р-Спорт", из них общий долг перед хоккеистами составляет чуть менее 728 миллионов рублей. В среду "Р-Спорт" стало известно, что "Динамо" (а именно — ООО "Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), структура общества "Динамо") допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

"Мы с удивлением узнаем, что "Динамо" допущено в КХЛ. Команде непонятно, почему новое руководство не хочет стать правопреемником, забрать всю команду, школу, взять долги на себя", — сказал Терещенко журналистам.

В минувшем сезоне ВХЛ фарм-клуб "бело-голубых" балашихинское "Динамо" выиграло Кубок Братины.

Капитан "бело-голубых" заявил, что на вопрос про ВХЛ в обществе "Динамо" им ответили, что "не видят целесообразности в существовании команды". "Выкидывать 40 ребят на мороз, чемпионов — это неправильно", — отметил Терещенко.

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