Ситуация с ХК "Динамо" катастрофическая, считает капитан команды Терещенко

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Ситуация с московским хоккейным клубом "Динамо" катастрофическая, команду заставляют расторгать контракты со старым юридическим лицом и подписывать с новым без погашения долгов, сообщил журналистам капитан "бело-голубых" Алексей Терещенко.
"Ситуация катастрофическая вокруг клуба. Игрокам и тренерам три месяца не платят зарплату, команду заставляют расторгать контракты со старым юрлицом и подписывать с новым без погашения долгов. Все могут оказаться на улице. Команду ВХЛ, чемпиона ВХЛ хотят просто разогнать. Отмечу, что игроки "Динамо" (Балашиха) — это наше будущее, это наши воспитанники, — сказал Терещенко. — На вопрос про ВХЛ в обществе "Динамо" нам ответили, что не видят целесообразности в существовании команды. Выкидывать 40 ребят на мороз, чемпионов, это неправильно".
"Большой вопрос по позиции КХЛ, ее просто нет, а если она есть, то мы ее не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят банкротить. КХЛ может допустить опасный прецедент, — отметил он. — Звоню (главе лиги Дмитрию) Чернышенко уже неделю, сначала никто не брал трубку. Вчера мне наконец ответила секретарь, мне сказали, что у Чернышенко график плотный, даже ответить он не может, не то что встретиться. А с понедельника он в отпуске".
Вратарь "Динамо" Александр Еременко сообщил, что генеральный директор клуба Андрей Сафронов заявил, что "у него нет денег и он не может расплатиться". "Поэтому мы и обращаемся к СМИ. Не понимаем, почему эта ситуация сложилась, — подчеркнул голкипер. — Мы пытаемся достучаться до самого верха, мы не можем просто прийти, у нас нет возможности такой, поэтому и собрали прессу. Если с нами даже КХЛ не хочет говорить, то о чем речь? Надеемся, пресса нам поможет".
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