Россия одобрила конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности на спортивных мероприятиях, включая футбольные матчи, будет направлена президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму, документ размещен на сайте кабинета министров в субботу.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, подписанную от имени Российской Федерации в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года", — говорится в документе.

Проект документа подготовлен министерствами иностранных дел и спорта России. В настоящее время конвенцию подписали 23 государства, ратифицировали Монако и Франция. Конвенция вступает в силу, когда три члена Совета Европы выразят согласие принять обязательства по ее применению.

Целью данной Конвенции называется совершенствование международного сотрудничества в области безопасности зрителей во время спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, а также уменьшение вероятности совершения гражданами или группами граждан актов насилия или организации ими общественных беспорядков. Предусматривается создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Для реализации конвенции в 2016 году были внесены необходимые изменения в законодательство РФ, приняты соответствующие нормативные правовые акты. В 2015 году в МВД России создан национальный футбольный информационный пункт.