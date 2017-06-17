Стал известен новый президент ФК "Ростов"

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Президентом "Ростова" назначен Арташес Арутюнянц, Алексей Рыскин занял должность спортивного директора, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
"Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в "Ростове" собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того чтобы была собрана боеспособная команда", — заявил Арутюнянц, который также является членом совета директоров "Ростова".
Рыскин ранее работал в ростовском клубе в селекционном отделе в 2009-2010 и 2012-2015 годах.
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