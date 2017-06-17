Футбольный клуб из Тулы сделал предложение о переходе Роналду

МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы предложил игроку мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду чай, пряники и игрушки за переход в российскую команду. Запись с соответствующим предложением опубликована в официальном аккаунте клуба в Twitter.

@Cristiano,мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки! pic.twitter.com/nlLvjUisXD — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2017 г.

"Криштиану, мы ждем тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что 32-летний футболист намерен покинуть "Реал Мадрид" в это межсезонье в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Роналду заявил, что ему неприятна эта ситуация, поэтому он намерен покинуть Испанию.

На данный момент португальский форвард находится в расположении сборной, которая готовится в России к Кубку конфедераций.