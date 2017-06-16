Власти Сочи потратили 70 миллионов рублей на транспорт к Кубку конфедераций

СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. Финансирование подготовки транспортной инфраструктуры Сочи к проведению Кубка конфедераций по футболу проходило из краевого и городского бюджета; на это ушло 70 миллионов рублей, заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля, была принята краевая целевая программа по подготовке города и транспортной инфраструктуры, в соответствии с которой и велось финансирование.

"Подвижной состав был приобретен в лизинг на пять лет. Основным потребителем затрат стала компенсация бесплатного проезда в дни проведения матчей и за месяц до Кубка конфедераций и месяц после проведения для клиентских групп. Субсидия предоставляется по факту исполнения в размере 70 миллионов рублей", — рассказал журналистам Смаглюк.

По сравнению с Москвой, Петербургом и Казанью — другими городами, принимающими матчи турнира, эта сумма практически мизерная, добавил Смаглюк. Во многом это стало возможным потому, что в Сочи благодаря проведенным ранее таким мероприятиям, как Олимпийские игры и гонки "Формулы-1", уже была хорошо сформирована маршрутная сеть и подвижной состав.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сочи примет четыре матча: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.