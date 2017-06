Мутко выучил подаренный Путиным самоучитель английского "от корки до корки"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что выучил "от корки до корки" самоучитель английского языка, который президент Владимир Путин подарил ему на день рождения в декабре 2015 года, передает Р-Спорт.

"Самоучитель выучил от корки до корки, этими фразами и говорю", — рассказал Мутко журналистам. По словам вице-премьера, его уровень английского уже достаточен для того, чтобы общаться на спортивные темы.

"Все нормально, двигаемся, так что thank you very much. A very good question"*, — заключил он.

Мутко в 2010 году прославился из-за выступления перед церемонией выборов хозяина чемпионата мира — 2018. Тогда он произнес по-английски речь по написанному транслитом тексту. В интернете активно обсуждали ярко выраженный русский акцент Мутко, особенно популярной оказалась первая фраза: "Лет ми спик фром май харт".

Позже глава РФС обещал, что всерьез займется изучением английского.

* "Большое спасибо. Хороший вопрос" (англ.).

