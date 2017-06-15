Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Осло.

В четверг Клишина в столице Норвегии показала результат 6,75 метра. Победительницей соревнований стала американка Тианна Бартолетта (6,79), третье место заняла немка Клаудия Рат (6,63).

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.

Позже IAAF допустила Клишину и еще 11 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом.

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