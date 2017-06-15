МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг выразил надежду, что болельщики получат удовольствие от игры сборной России на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В ходе "прямой линии" Путин, увидев сидящего в зале Газзаева, задал ему шуточный вопрос: "Будем мы в футбол играть или нет?".
"Я сам обеспокоен этим, более того, надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим все удовольствие", — ответил Газзаев президенту.
Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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