Газзаев: надеюсь, что болельщики будут довольны игрой сборной России на ЧМ

Валерий Газзаев в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Валерий Газзаев в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг выразил надежду, что болельщики получат удовольствие от игры сборной России на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

В ходе "прямой линии" Путин, увидев сидящего в зале Газзаева, задал ему шуточный вопрос: "Будем мы в футбол играть или нет?".

"Я сам обеспокоен этим, более того, надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно, и мы получим все удовольствие", — ответил Газзаев президенту.

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления в онлайн-репортаже РИА Новости >>