Путин: последние игры показали, что у российской сборной есть потенциал

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг выразил надежду, что сборная России будет играть на чемпионате мира по футболу в 2018 году с полной отдачей и отметил, что последние игры сборной показывают ее потенциал.

"Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей. Как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы стремлением к победе. Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал все-таки у нас есть", — отметил Путин.

Сборная России по футболу провела в июне два товарищеских матчах, в которых победила со счетом 3:0 сборную Венгрии и сыграла вничью со сборной Чили (1:1).

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