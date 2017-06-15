МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования на Украине.
"Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков. Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины",- сказал журналистам Дегтярев.
Депутат, вспомнив недопуск Киевом на "Евровидение" россиянки Юлии Самойловой, заявил, что тогда главные принципы конкурса были растоптаны. "Сейчас опять: чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманная причина. Международные соревнования на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам всех стран, в том числе и гражданам России", — добавил депутат.
Дегтярев также сказал, что поддерживает решение тренерского штаба сборной России по боксу, который не стал бойкотировать чемпионат Европы в Харькове.
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