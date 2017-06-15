Леонид Слуцкий по-английски обратился к фанатам "Халл Сити"

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Российский футбольный специалист Леонид Слуцкий, который ранее был назначен на пост главного тренера "Халл Сити", обратился к фанатам клуба на английском языке. Видеообращение опубликовано в Twitter футбольной команды.

"Здравствуйте, фанаты "Халл Сити". Меня зовут Леонид Слуцкий. Я новый главный тренер команды. Счастлив, что нахожусь здесь. Надеюсь, что вы будете активно нас поддерживать, и мы проведем отличный сезон. Вместе мы достигнем нашей цели", — сказал Слуцкий.

Контракт российского тренера с "Халлом", который выступает во втором английском дивизионе, рассчитан на два года.