Леонид Слуцкий по-английски обратился к фанатам "Халл Сити"

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Российский футбольный специалист Леонид Слуцкий, который ранее был назначен на пост главного тренера "Халл Сити", обратился к фанатам клуба на английском языке. Видеообращение опубликовано в Twitter футбольной команды.
🎥 | The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/h3So88LTmD— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.
Контракт российского тренера с "Халлом", который выступает во втором английском дивизионе, рассчитан на два года.