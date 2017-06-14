Депортированный из Украины российский боксер прибыл в Белгород

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Члены сборной России и сотрудники Федерации бокса России (ФБР), депортированные из Украины, приехали в Белгород и через несколько часов отправятся в Москву, сообщила агентству "Р-Спорт" пресс-атташе ФБР Влада Романова.

В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд на Украину сроком на три года девяти представителям Федерации бокса РФ из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

"Мы уже в России, в Белгороде. Нас высадили на границе, и мы шли пешком до российского пограничного пункта. Сейчас мы добрались до Белгорода, купили билеты на поезд – на верхние боковые полки в плацкарте. Выпили наконец-то воды первый раз за день. Через несколько часов поедем в Москву. Все уставшие и голодные. Всем поставили штампы в паспорта о запрете на въезд на территорию Украины в течение трех лет", — сказала Романова по телефону.

"Теперь будем болеть за нашу сборную. Мы очень хотим, чтобы они победили. Георгий, конечно, очень расстроен. Большие надежды у него были на соревнования, он был уверен в своей победе и сейчас очень переживает. Но он с командой, а команда с ним, ребята ему звонят, поддерживают", — добавила собеседница агентства.

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