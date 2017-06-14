На одном из домов Казани к приезду Роналду нарисовали его портрет

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов

Криштиану Роналду во время матча Реала с Ювентусом в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Казани появилось граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Do you think @cristiano will enjoy the view from his hotel window in #Kazan? #ConfedCup Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) Июн 13 2017 в 10:04 PDT

Как сообщается в группе "Казань" в социальной сети "ВКонтакте", изображение нанесли на стену дома во внутреннем дворе гостиницы "Рамада", где планируют поселить португальских футболистов, прибывающих 14 июня для участия в Кубке конфедераций.

В рамках соревнования португальская команда встретится на поле с мексиканской сборной. Матч состоится 18 июня.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В Казани 18 июня сыграют сборные Португалии и Мексики, 22 июня — Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а 28 июня состоится полуфинальный матч.

Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.