В пяти парках Москвы появятся зоны для фотосессий с символикой ФИФА

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Стационарные фотозоны с символикой Международной федерации футбола (ФИФА) появятся в пяти парках Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Мы установим стационарные фотозоны в пяти крупных парках. Возле каждой будет находиться несколько волонтеров. Они не только сфотографируют посетителей с атрибутикой кубка и инстарамкой, но и расскажут о достопримечательностях Москвы, помогут туристам сориентироваться в городе", — приводятся слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Комитета общественных связей Москвы Ирины Швец.

Отмечается, что фотостены будут работать с 10:00 до 22:00, на них будет изображен главный талисман Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года — волк Забивака. На фотостене также можно будет увидеть русскую тройку, яйца Фаберже и другие символы Кубка в России. Москвичи смогут также сфотографироваться с волонтерами, которые к турниру получили специальную форму.

Кроме того, к Кубку конфедераций установят около 50 мобильных инфостоек для болельщиков и туристов. Информационные пункты на колесах разместят возле станций метро, на вокзалах и в аэропортах. Волонтеры, знающие как минимум английский язык, будут помогать туристам с 10:00 до 22:00. Десять стоек расположатся на Бульварном кольце. Там также разместят небольшие фотостены.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.