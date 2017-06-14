Путин объяснил, почему ему не нужен тренер

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что не нуждается в спортивном тренере, поскольку занимается спортом в качестве физкультуры.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма, показанного на телеканале Showtime, Путин рассказал, что у него раньше был тренер, но сейчас в этом необходимости нет.

"Я вроде сам считаю себя мастером. Нет, но тренер нужен, конечно, людям, которые собираются выступать на соревнованиях. Но я это делаю в качестве физкультуры. Я всю жизнь этим занимался с 13-14 лет. Постоянно. Никогда не прерывал", — сказал Путин.