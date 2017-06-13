Баскетболисты ЦСКА разгромили "Химки" в финале Единой лиги ВТБ

ХИМКИ (Московская область, 13 июн — Р-Спорт. Баскетболисты ЦСКА разгромили на выезде "Химки" в третьем матче финальной серии плей-офф и стали победителями Единой лиги ВТБ и чемпионата России сезона-2016/17.

Встреча, прошедшая во вторник в Химках, завершилась со счетом 95:72 (34:12, 22:22, 23:18, 16:20) в пользу армейцев. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев.

Армейцы стали семикратными победителями Единой лиги ВТБ и 24-кратными чемпионами России.

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