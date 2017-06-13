Рапиристка Дериглазова выиграла серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Российская рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале соревнований россиянка уступила итальянке Арианне Эрриго со счетом 14:15.

Бронзовые медали достались еще одной итальянке Аличе Вольпи и француженке Изаоре Тибю.

Другие представительницы России Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова не сумели пройти дальше 1/8 финала, а Светлана Трипапина завершила выступление на стадии 1/16 финала.

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