В Адыгее открыли крупный спорткомплекс имени Владимира Невзорова

МАЙКОП, 13 июн — РИА Новости. Масштабная реконструкция спорткомплекса для занятий борьбой имени олимпийского чемпиона по самбо Владимира Невзорова завершена в Адыгее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы органов исполнительной власти региона.

"Новый комплекс создан на базе недостроенного корпуса бывшего профтехучилища и входит в состав спортивной школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Якуба Коблева. Реконструкция началась в марте 2016 года в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Стоимость реконструкции составила около 100 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Общая площадь спорткомплекса составляет около 6 тысяч квадратных метров. В здании расположен зал общей физической подготовки, основной спортивный зал и зал для проведения тренировок, медицинские кабинеты, тренерская комната и восстановительный центр. Также в комплексе предусмотрены номера для проживания иногородних команд.

"Безусловно, открытие нового спортивного комплекса, носящего имя легендарного спортсмена, — замечательное для всех нас событие. Оно наглядно отражает ход реализации в республике государственной политики, направленной на воспитание здоровой и всесторонне развитой личности. Искренне верю, что новый спорткомплекс внесёт в спортивную жизнь региона много полезного и позитивного, станет местом множества блестящих побед наших спортсменов", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

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