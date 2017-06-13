Победа Дюрэнта: "Голден Стэйт" второй раз за три года стал чемпионом НБА

МОСКВА, 13 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" завоевали второй за последние три года титул чемпионов НБА, со счетом 4-1 обыграв "Кливленд Кавальерз" в финальной серии 71-го сезона, а для одной из главных звезд лиги Кевина Дюрэнта эта победа стала первой в карьере.

"Уорриорз" стали пятой командой в НБА наряду с "Бостоном", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго" и "Сан-Антонио", имеющей в своем послужном списке не менее пяти чемпионских титулов. Впервые в истории НБА три года подряд в финале играли одни и те же команды.

"Голден Стэйт" одержал три победы на старте серии (113:91, 132:113, 118:113), после чего уступил в Кливленде со счетом 116:137, но дома поставил точку в серии – 129:120.

"Д" — доминирование

Победитель прошлого сезона "Кливленд" еще до начала чемпионата не считался главным фаворитом, причиной чему стал сенсационный переход в "Голден Стэйт" в июле прошлого года Дюрэнта, ранее игравшего за "Оклахому-Сити". Установившая в прошлом регулярном чемпионате рекорд НБА (73 победы в 82 матчах), команда стала еще сильнее.

"Мне кажется, все было создано для того, чтобы я перешел в "Голден Стэйт". Если бы они победили "Кливленд" в финале, я бы не перешел в "Уорриорз", — сказал после подписания контракта Дюрэнт, ставший самым ненавидимым спортсменом в штате Оклахома.

"Воинам" потребовалось определенное время на то, чтобы "ввести" Дюрэнта в игру, в результате команда добилась "только" 67 побед в регулярном чемпионате – ровно столько же, сколько в "золотом" сезоне-2014/15. При этом "Голден Стэйт" в третий раз подряд стал победителем регулярного чемпионата.

Победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата впервые с 2010 года стал "Бостон", при этом никто не строил иллюзий о том, какая команда является лучшей на Востоке. В результате Леброн Джеймс и компания не встретили сопротивления на пути к финалу, в трех раундах потерпев единственное поражение как раз от "Бостона".

Скрытым финалом и самой ожидаемой серией сезона еще с осени называли встречу в полуфинале "Голден Стэйт" и "Сан-Антонио", второй лучшей командой лиги по итогам "регулярки". Однако ко всеобщему разочарованию борьбы в серии не получилось, так как уже в первом матче получил травму форвард "шпор" Кавай Ленард. Лучший оборонительный игрок лиги предыдущих двух сезонов так и не вернулся в строй, и серия завершилась в четырех матчах.

"Д" — Дюрэнт

Казалось, так произойдет и в финале, что таким образом привело бы к очередному уникальному достижению "Голден Стэйт" — еще никогда в истории ведущих североамериканских спортивных лиг (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) ни одному клубу не удавалось пройти плей-офф без единого поражения. Однако этого не случилось, и все равно 15 побед подряд в плей-офф, одержанных "Уорриорз" — это самая продолжительная победная серия в плей-офф в истории ведущих североамериканских спортивных лиг. "Голден Стэйт" превзошел достижение хоккейного "Питтсбурга" (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.

"Кей Ди (прозвище Дюрэнта), — так Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, что обеспечило "Голден Стэйт" столь весомое преимущество в первом матче серии. — Мы говорим об одной из лучших команд в истории по тому, что они показали в прошлом сезоне, после чего в межсезонье туда добавляется столь мощное атакующее оружие и столь высокий баскетбольный IQ. Кей Ди — именно то, что определяет разницу".

Дюрэнт, завоевавший первый в карьере чемпионский перстень, был главным действующим лицом на протяжении всей финальной серии, став самым результативным игроком "Голден Стэйт" в каждом из пяти матчей, забив решающий трехочковый через Джеймса в третьей игре серии. В среднем за игру в финале Дюрэнт набирал по 35,2 очка, делал по 8,2 подбора и 5,4 передачи, по праву заслужив звание MVP финальной серии.

По ходу серии Дюрэнт заставил говорить о себе как о лучшем игроке современности. Время Леброна Джеймса, которому в конце года исполнится тридцать три, постепенно уходит. Нужно отметить, что Джеймс в финале делал трипл-дабл в среднем за игру, набирая по 33,6 очка, делая по 12 подборов и 10 передач. После четвертого матча серии Джеймс обошел Мэджика Джонсона и вышел на первое место в истории НБА по числу трипл-даблов в финальных сериях (9).

Уэстбрук, Харден или Ленард?

Защитник "Оклахомы" Рассел Уэстбрук в сезоне-2016/17 побил державшийся 55 лет рекорд по количеству трипл-даблов в одной "регулярке". Уэстбрук сделал 42 трипл-дабла и превзошел результат Оскара Робертсона (41 – в сезоне-1961/62). Также Уэстбрук стал вторым в истории НБА (после Робертсона) игроком, которому удалось оформить "сезонный трипл-дабл" (31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передач – в среднем за игру регулярного чемпионата).

Первая в истории церемония вручения наград НБА пройдет 26 июня в Нью-Йорке. Таким образом, впервые обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата будет назван уже после завершения сезона. Номинантами на награду являются Уэстбрук, Джеймс Харден ("Хьюстон") и Ленард. Тот же Ленард наряду с Руди Гобером ("Юта") и Дрэймондом Грином ("Голден Стэйт") претендует на приз лучшему оборонительному игроку сезона.

Лучшим новичком сезона будет назван Дарио Шарич, Джоэл Эмбиид (оба – "Филадельфия") или Малкольм Брогдон ("Милуоки"), лучшим шестым игроком – Эрик Гордон, Лу Уильямс (оба — "Хьюстон") или Андре Игуодала ("Голден Стэйт").

Мозгов — один за всех

В сезоне-2016/17 у России было минимальное за последние пять лет представительство: чемпион прошлого года центровой Тимофей Мозгов, в межсезонье сменивший "Кливленд" на "Лос-Анджелес Лейкерс", остался в "гордом одиночестве", после того, как Сергей Карасев сменил "Бруклин" на петербургский "Зенит", а Александр Каун завершил карьеру.

Мозгов в июле прошлого года подписал четырехлетнее соглашение с "Лейкерс" на общую сумму в 64 миллиона долларов (по сообщениям СМИ). Событие изрядно удивило заокеанскую баскетбольную общественность, так как набравший за весь плей-офф в прошлом сезоне только 15 очков Мозгов теперь зарабатывает больше, чем самый ценный игрок предыдущих двух сезонов Стефен Карри из "Голден Стэйт" (12 миллионов – в сезоне-2016/17).

Первый сезон Мозгова в "городе ангелов" получился смазанным: довольно скоро стало ясно, что шансов на выход в плей-офф у "Лейкерс" нет, и клуб приступил к "сливу" сезона с целью получения максимального высокого права выбора на драфте 2017 года. Поставив задачу проиграть как можно больше матчей, "Лейкерс" перевели Мозгова в запас, и в итоге россиянин пропустил последние 19 игр "регулярки".

"Главное, чтобы ситуация с Мозговым не повторилась в следующем сезоне, но, к сожалению, нет никаких гарантий, — сказал агент российского баскетболиста Максим Шарифьянов. — Конечно, не хочется, чтобы Тимофей второй год подряд оказался в ситуации, когда команда перестраивается, играет молодыми — тогда действительно непонятно, что делать в этой команде".

Мозгов в сезоне-2016/17 принял участие в 54 матчах, в среднем за игру проводя на площадке по 20,4 минуты, набирая по 7,4 очка и делая по 4,9 подбора.

Пирс уходит…

В сентябре прошлого года форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Пирс объявил, что сезон-2016/17, уже 19-й в его карьере, станет для него последним. 30 апреля Пирс последний раз вышел на паркет в матче НБА, а "Клипперс" проиграли "Юте" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф.

Пирс провел в НБА 19 лет, выступая за "Бостон" (15 сезонов), "Бруклин", "Вашингтон" (оба клуба – по сезону) и "Клипперс" (два сезона). Пирс 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом, получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков (15-й показатель в истории).

…но оставляет наследие

"Пирс оставил свой след в игре. Это игрок, которого я всегда уважал. Чемпион. Его статистика и то, что он делал на площадке – все это говорит само за себя. Так что я бы сказал, что следующая остановка для Пирса – это Зал славы. Это была отличная карьера", – заявил Леброн Джеймс.

Принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Прохорову клуб "Бруклин Нетс" занял последнее место в сводной таблице по итогам регулярного чемпионата-2016/17, одержав 20 побед в 82 матчах (худший для команды результат за последние семь сезонов).

"Бруклин" находится в реструктуризации. Наши молодые ребята сильно выросли за этот сезон, так что нет худа без добра. Несколько первогодок прибавили просто на два порядка, они могли бы только года через три начать играть, а тут их бросили в кислоту, и они справились", — заявил Прохоров агентству "Р-Спорт".

"Бруклин" выиграл лотерею и выбирал бы первым на драфте 2017 года, однако по условиям состоявшегося в 2013 году обмена с "Бостоном" (игроками "Нетс" тогда стали Кевин Гарнетт, Пол Пирс и Джейсон Терри), право выбора отошло к "Селтикс". "Посмотрите, что я оставил после себя при уходе из "Селтикс" – первый пик", — прокомментировал ситуацию Пирс.

"Бостон" стал третьим клубом в истории НБА, получившим первый пик в том же году, в котором стал победителем своей конференции в регулярном чемпионате (ранее — "Портленд" в сезоне-1977/78 и "Лос-Анджелес Лейкерс" в сезоне-1981/82).

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации пройдет 22 июня в Нью-Йорк, на домашней арене "Бруклин Нетс".

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