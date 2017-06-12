Российский рапирист Тимур Сафин завоевал серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Россиянин Тимур Сафин завоевал серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на рапирах на чемпионате Европы в Тбилиси.

В понедельник в финале российский фехтовальщик, олимпийский чемпион Рио в командной рапире, уступил итальянцу Даниэле Гароццо — 12:15.

В 2016 году Сафин становился чемпионом Европы в индивидуальной рапире на первенстве в польском городе Торунь.

Бронзовыми призерами стали проигравшие в полуфиналах итальянец Джорджо Авола и француз Жереми Кадо.

Два других представителя России Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко дошли на турнире рапиристов до 1/8 финала.

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