Московские школьники и студенты колледжей сдадут нормативы ГТО

13, 15 и 20 июня московские школьники и студенты колледжей смогут сдать нормативы комплекса ГТО во Дворце пионеров на Воробьевых горах, сообщает сайт mos.ru.



Нормативы по бегу, метанию снаряда, прыжкам, наклонам, подтягиваниям и отжиманиям можно будет сдать в указанные даты с 15:00 до 17:00. Проверить свои силы в стрельбе — 14 июня с 16:00 до 17:30 в классе МЧС Дворца пионеров. Нормативы по плаванию — 17 июня с 12:30 до 13:30 в бассейне комплекса "Воробьевы горы".

Для участия необходимо пройти регистрацию. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (916) 099-03-32.