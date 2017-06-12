Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

МОСКВА, 12 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" добились победы над "Нэшвилл Предаторз" в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз — в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее. Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул.
В воскресенье "Питтсбург" забросил две безответные шайбы в ворота "Нэшвилла", сделав счет в серии — 4-2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0, 2:0). Ранее "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
Форвард Евгений Малкин стал четвертым российским игроком, завоевавшим три Кубка Стэнли, после Игоря Ларионова, Сергея Федорова (оба – в 1997, 1998 и 2002 году с "Детройтом") и Сергея Брылина (1995, 2000, 2003 – с "Нью-Джерси"). Три перстня также имеет Вячеслав Фетисов, но последний из них был завоеван в качестве тренера.
"Питтсбург" строит династию
Пятая игра прошла при полном преимуществе "Пингвинов" и завершилась с разгромным счетом 6:0. Малкин забил десятый гол в плей-офф, а Кросби отметился тремя результативными передачами (и стал таким образом самым результативным в истории клуба игроком в финалах Кубка Стэнли), а пропустивший первые два раунда голкипер Мэтт Мюррей стал вторым в истории "пингвинов" вратарем, отыгравшим "на ноль" в финальной серии.
"Мы просто провалили начало игры. Надо отдать должное "Питтсбургу", они словно вытащили страницу из нашего учебника, — прокомментировал разгромное поражение лидер "Нэшвилла" Пи Кей Суббан. – Они стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали".
В шестой игре финала "хищники" потерпели первое за весь плей-офф поражение в основное время на своей площадке и лишились шансов на чемпионский титул. Нужно отметить, что для "Нэшвилла" уже сам выход в финал является высшим достижением в 19-летней истории клуба. Прежде клуб никогда не играл даже в финале конференции.
Лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ стал Малкин, набравший 28 (10 голов + 18 передач) очков, его партнер по команде Джейк Гюнцель стал лучшим снайпером с 13 шайбами. Ранее Малкин становился лучшим бомбардиром (36 очков) и распасовщиком (22 передачи) плей-офф в 2009 году. 22-летний Гюнцель повторил рекорд лиги среди новичков по набранным очкам в плей-офф — 21 (13+8). Ранее столько же набирали Дино Сиссарелли (14+7) в 1981 года и Вилле Лейно (7+14) в 2010 году.
Что ждет Овечкина?
Овечкин, которого изрядно критиковали на протяжении всего плей-офф, стал единственным игроком в решающем, седьмом матче серии с "Питтсбургом" (0:2), завершившим встречу с показателем полезности "минус 2". После чего разговоры о необходимости обмена Овечкина из клуба начались с новой силой.
"Люди ждут от нас серьезных решений. Думаю, они смотрят за некоторыми моментами в его игре и говорят: "Это непозволительно". Но Овечкин большая часть нашей истории, нашей организации, и вот так говорить "Давайте обменяем его на того или другого?" Не думаю, что это разумно на данный момент. Может быть, когда-нибудь, если будет достойная компенсация… Но не думаю, что сейчас нам это не интересно. Овечкин – важная часть "Вашингтона" и он останется таковой в будущем", – заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан.
"Не хочу оставаться на одном уровне, хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли", — заявил сам Овечкин, впервые с 2009 года не приехавший в сборную России для участия в чемпионате мира в связи с травмой.
Сезон в Национальной хоккейной лиге не заканчивается — с 18 по 21 июня пройдет драфт расширения, в ходе которого вступающий в НХЛ "Вегас" сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги. 21 июня в Лас-Вегасе состоится награждение лучших хоккеистов сезона, а затем 23-24 июня в Чикаго пройдет очередной драфт лиги.