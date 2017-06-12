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Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

08:3212.06.2017
(обновлено: 08:39 12.06.2017)
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© REUTERS / Christopher Hanewinckel-USA TODAY SportsХоккеисты Питтсбург Пингвинз добились победы над Нэшвилл Предаторз в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз — в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккееХоккеисты Питтсбург Пингвинз добились победы над Нэшвилл Предаторз в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз — в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее
© REUTERS / Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

МОСКВА, 12 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" добились победы над "Нэшвилл Предаторз" в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз — в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее. Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул.

В воскресенье "Питтсбург" забросил две безответные шайбы в ворота "Нэшвилла", сделав счет в серии — 4-2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0, 2:0). Ранее "Питтсбург" выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Евгений Малкин. 11 июня 2017 года
© REUTERS / Christopher Hanewinckel
"Питтсбург Пингвинз" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
"Пингвины" стали седьмой командой в НХЛ, имеющей в своем послужном списке не менее пяти чемпионских титулов наряду с "Монреалем" (24), "Торонто" (13), "Детройтом" (11), "Бостоном" (6), "Чикаго" (6) и "Эдмонтоном" (5). На пути к финалу "Питтсбург" обыграл "Коламбус" (4-1 в серии), "Вашингтон" (4-3) и "Оттаву" (4-3). Обладателем "Конн Смайт Трофи", самому ценному игроку плей-офф, во второй раз подряд стал капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Форвард Евгений Малкин стал четвертым российским игроком, завоевавшим три Кубка Стэнли, после Игоря Ларионова, Сергея Федорова (оба – в 1997, 1998 и 2002 году с "Детройтом") и Сергея Брылина (1995, 2000, 2003 – с "Нью-Джерси"). Три перстня также имеет Вячеслав Фетисов, но последний из них был завоеван в качестве тренера.

"Питтсбург" строит династию

Евгений Малкин. 11 июня 2017 года
© REUTERS / Christopher Hanewinckel
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
Хоккеисты "Питтсбурга" открыли серию двумя домашними победами со счетом 5:3 и 4:1, однако "Нэшвилл", на протяжении всего плей-офф великолепно игравший на своем льду (единственное поражение команда потерпела от "Анахайма" в овертайме матча полуфинальной серии), более чем уверенно ответил "пингвинам" – победами со счетом 5:1 и 4:1. Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне после четвертой игры сравнялся с Антти Ниеми по количеству побед в плей-офф НХЛ для финских голкиперов (36).

Пятая игра прошла при полном преимуществе "Пингвинов" и завершилась с разгромным счетом 6:0. Малкин забил десятый гол в плей-офф, а Кросби отметился тремя результативными передачами (и стал таким образом самым результативным в истории клуба игроком в финалах Кубка Стэнли), а пропустивший первые два раунда голкипер Мэтт Мюррей стал вторым в истории "пингвинов" вратарем, отыгравшим "на ноль" в финальной серии.

"Мы просто провалили начало игры. Надо отдать должное "Питтсбургу", они словно вытащили страницу из нашего учебника, — прокомментировал разгромное поражение лидер "Нэшвилла" Пи Кей Суббан. – Они стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали".

В шестой игре финала "хищники" потерпели первое за весь плей-офф поражение в основное время на своей площадке и лишились шансов на чемпионский титул. Нужно отметить, что для "Нэшвилла" уже сам выход в финал является высшим достижением в 19-летней истории клуба. Прежде клуб никогда не играл даже в финале конференции.

Лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ стал Малкин, набравший 28 (10 голов + 18 передач) очков, его партнер по команде Джейк Гюнцель стал лучшим снайпером с 13 шайбами. Ранее Малкин становился лучшим бомбардиром (36 очков) и распасовщиком (22 передачи) плей-офф в 2009 году. 22-летний Гюнцель повторил рекорд лиги среди новичков по набранным очкам в плей-офф — 21 (13+8). Ранее столько же набирали Дино Сиссарелли (14+7) в 1981 года и Вилле Лейно (7+14) в 2010 году.

Что ждет Овечкина?

Хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Коньки Овечкина ушли с молотка на аукционе за 9,5 тысяч долларов
Именно "Питтсбург" второй год подряд встал на пути у "Вашингтона" Александра Овечкина, который также второй год подряд стал обладателем Президентского кубка, вручаемого победителю регулярного чемпионата НХЛ. "Столичные" каждый год грезят Кубком Стэнли, но по факту за предыдущие 11 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, они ни разу не проходили дальше второго раунда. Не случилось этого и с 12-й попытки — в первом круге "Вашингтон" прошел "Торонто", после чего команду из плей-офф выбил "Питтсбург".

Овечкин, которого изрядно критиковали на протяжении всего плей-офф, стал единственным игроком в решающем, седьмом матче серии с "Питтсбургом" (0:2), завершившим встречу с показателем полезности "минус 2". После чего разговоры о необходимости обмена Овечкина из клуба начались с новой силой.

"Люди ждут от нас серьезных решений. Думаю, они смотрят за некоторыми моментами в его игре и говорят: "Это непозволительно". Но Овечкин большая часть нашей истории, нашей организации, и вот так говорить "Давайте обменяем его на того или другого?" Не думаю, что это разумно на данный момент. Может быть, когда-нибудь, если будет достойная компенсация… Но не думаю, что сейчас нам это не интересно. Овечкин – важная часть "Вашингтона" и он останется таковой в будущем", – заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан.

"Не хочу оставаться на одном уровне, хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли", — заявил сам Овечкин, впервые с 2009 года не приехавший в сборную России для участия в чемпионате мира в связи с травмой.

Сезон в Национальной хоккейной лиге не заканчивается — с 18 по 21 июня пройдет драфт расширения, в ходе которого вступающий в НХЛ "Вегас" сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги. 21 июня в Лас-Вегасе состоится награждение лучших хоккеистов сезона, а затем 23-24 июня в Чикаго пройдет очередной драфт лиги.

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