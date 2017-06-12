Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.

В воскресенье "Питтсбург" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл "Нэшвилл" со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем трофея.

Малкин, в третий раз ставший обладателем Кубка Стэнли, в 25 играх набрал 28 очков (10 голов + 18 передач), на очко обогнав своего партнера по команде Сидни Кросби (8+19).

Малкин также становился лучшим бомбардиром плей-офф в сезоне-2008/09. До него из россиян это удавалось лишь Сергею Федорову, который в сезоне-1994/95 забросил 7 шайб и сделал 17 результативных передач в играх за "Детройт". Таким образом, 30-летний Малкин стал первым россиянином, которому удалось дважды за карьеру возглавить таблицу бомбардиров Кубка Стэнли.