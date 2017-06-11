Волейболисты сборной России победили итальянцев в матче Мировой лиги

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Мужская сборная России по волейболу победила команду Италии в матче второго игрового уикенда интерконтинентального раунда Мировой лиги.

Встреча, прошедшая в воскресенье в По (Франция), завершилась со счетом 3-2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10) в пользу россиян.

Ранее сборная России во Франции проиграла хозяевам площадки (1-3) и команде США (0-3).

Следующие матчи Мировой лиги сборная России проведет с 15 по 18 июня в Польше, где сыграет с командами США, Польши и Ирана.

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