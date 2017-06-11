Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз стал победителем "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл швейцарца Станисласа Вавринку в финале "Ролан Гаррос" и в десятый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Финальный матч, прошедший в воскресенье, завершился победой Надаля (4-й сеяный) над Вавринкой (3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут.

Для 31-летнего Надаля этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.

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