Источник: переговоры о показе матчей Кубка конфедераций не касались ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Переговоры российских каналов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ матчей Кубка конфедераций-2017 не затрагивали вопрос о трансляции игр чемпионата мира-2018, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ходом переговоров.

В воскресенье ФИФА сообщила, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

"Переговоров по чемпионату мира-2018 не было", — сообщил собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА за права на домашний чемпионат мира запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года, чемпионат мира — с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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