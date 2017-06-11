Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по стрельбе из карабина

Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Дуэльная стрельба

Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Дуэльная стрельба

КУБИНКА (Московская область), 11 июн — РИА Новости. Сборная России заняла первое место в медальном зачете первого Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина, проходящем в подмосковном парке "Патриот".

По результатам соревнований российские спортсмены выиграли 11 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте — сборная США, получившая пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Третье место заняла команда Финляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

В некоторых дисциплинах российская сборная заняла весь пьедестал, в частности: карабин с ручным перезаряжанием стандартный класс (мужской разряд), карабин полуавтомат стандартный класс (женский разряд), карабин с ручным перезаряжанием открытый класс (женский разряд), карабин полуавтомат открытый класс (юниорский разряд).

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина стартовал в подмосковном парке "Патриот" 4 июня. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 41 страны мира. За выполнением упражнений следили 120 судей из 20 стран мира, что является рекордом для соревнований по практической стрельбе из карабина.