Источник: "2Спорт2" получил права на показ Кубка конфедераций бесплатно

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве.

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве.

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. ФИФА бесплатно предоставила права на освещение Кубка конфедераций в России консорциуму "2Спорт2", представленному Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ", сообщил агентству "Р-Спорт" источник, связанный с ходом переговоров.

В воскресенье ФИФА опубликовала пресс-релиз, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

"Бесплатно, — ответил источник агентства на вопрос о стоимости телеправ для консорциума. — ФИФА подарила права".

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