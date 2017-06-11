Право освещать Кубок конфедераций получили Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ"

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, консорциуму "2Спорт2", представленному Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ", сообщается в релизе организации.

Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

"Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций-2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу-2018", — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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