Голландский конькобежец осудил коллегу за тренировки с "вонючими русскими"

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Нидерландский конькобежец, шестикратный чемпион мира Эрбен Веннемарс раскритиковал решение своего соотечественника, золотого призера Олимпиады-2014 Куна Вервея тренироваться с российской сборной, сообщает RT.

"Это же русские! Они воняют со всех сторон. На мой взгляд, голландский спорт действительно чист. Зачем в такой ситуации иметь дело с русскими?" – заявил спортсмен в эфире NPO Radio 1.

Ранее стало известно, что Кун Вервей намерен тренироваться с российскими многоборцами. Как сообщил агентству Р-Спорт тренер сборной Константин Полтавец, совместная работа начнется в итальянском Курмайоре и, возможно, продлится до сентября.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. Работа российского антидопингового агентства (РУСАДА) была признана несоответствующей кодексу WADA. Ожидается, что при соблюдении ряда требований РУСАДА восстановит свой статус в ноябре.