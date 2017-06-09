Сборные России и Чили по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сборные России и Чили по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в контрольной игре, проведенной в рамках подготовки команд к Кубку конфедераций.

Встреча прошла в пятницу на "Арене ЦСКА" в Москве. У чилийцев на 56-й минуте гол забил Маурисио Исла, у россиян — на 67-й минуте Виктор Васин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова проведет первый матч на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге с командой Новой Зеландии. Также россияне на групповом этапе сыграют со сборными Мексики и Португалии.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>